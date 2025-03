Paul Kalkbrenner live im Schloss Schönbrunn: Tickets zu gewinnen

Paul Kalkbrenner live in Wien: Elektronische Beats im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn



Am 12. September 2025 verwandelt sich der Ehrenhof von Schloss Schönbrunn in eine spektakuläre Bühne für einen elektronischen Musik-Act der Extraklasse. Paul Kalkbrenner, die Musiklegende und Ikone der Szene aus Deutschland, wird mit einer mitreißenden Live-Performance die barocke Kulisse in ein pulsierendes Klangmeer verwandeln. Fans können die limitierten Tickets ab heute überall, wo es Tickets gibt, ergattern.



Der Meister der elektronischen Musik



Seit über zwei Jahrzehnten begeistert Paul Kalkbrenner Fans weltweit mit seinen Hits. 2008 erlangte er mit dem Titel „Sky and Sand“, der mit 129 Wochen der am längsten in den deutschen Charts vertretene Song ist, internationale Berühmtheit. Mit weiteren Hits wie „Aaron“, „Feed Your Head“ und Alben wie „Icke Wieder” und „Parts of Life” setzte er neue Maßstäbe in der Dance- und Electronic-Szene.



Neuer Ansatz: Akustik- und Beschallungskonzept für den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn



Eine neue wegweisende Machbarkeitsstudie, die vom Expertenteam der Firma Pro Performance durchgeführt und vom Konzertveranstalter Torra Experiences GmbH begleitet wird, soll eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Umsetzbarkeit vereint, um höchsten Klanggenuss und optimalen Schallschutz zu ermöglichen. Im Rahmen des Kalkbrenners Live-Act werden zu diesem Zweck Messungen durchgeführt, die zusammen mit den rechnerisch ermittelten und simulierten Ergebnissen den abschließenden Input für die Studie liefern werden.



„Im Rahmen der Studie erarbeiten die Spezialisten von Pro Performance einen innovativen Lösungsansatz, der gewährleisten soll, dass das Konzert zu einem herausragenden Sounderlebnis wird”, so Florian Stiglitz, Veranstalter und Gründer der Torra Experience GmbH, der bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Eventbranche tätig ist und etwa das Beatpatrol-Festival organisiert hat.