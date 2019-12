Neujahrsvorsatz: Warum Sie 2020 mehr Zeit mit Kultur verbringen sollten

Noch mehr Highlights im Festspielhaus St. Pölten

Die weltweit renommierte Compagnie aus Kanada betört mit einem atmosphärischen Spitzentanz der Extraklasse. Crystal Pite, Sharon Eyal und Aszure Barton, drei der herausragendsten Choreografinnen unserer Zeit, zeigen mit ihren Kreationen drei zukunftsweisende Positionen des gegenwärtigen Tanzes.

Erstmals gastiert das Ukulele Orchestra of Great Britain mit seinen „hüpfenden Flöhen“ (so die wörtliche Übersetzung aus dem Hawaiianischen) im Festspielhaus St. Pölten: Mit Ukulelen in unterschiedlichen Tonlagen geben sie rund um Mastermind George Hinchliffe Coverversionen und Medleys zum Besten.

Lloyd Newsons legendäre Performance neu einstudiert! „Gewalttätig, hässlich, politisch inkorrekt und wahnsinnig komisch“ (The Australian) entlarvt die Produktion „die Zwangsjacke dessen, was Männlichkeit auszumachen scheint“ (The Observer) und den Terror und die Zärtlichkeit von biergetränktem Testosteron.

Erst im Alter von 16 Jahren tauschte Yaron Herman sportliche Ambitionen gegen leidenschaftliches Klavierspiel. Überbordendes Talent an den Tasten reichten zwar für einen Nachwuchspreis – ihm selbst jedoch nicht. Mit einer selbst entwickelten Theorie der musikalischen Improvisation sorgt er auch abseits seiner Konzerte für Aufsehen.