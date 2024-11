MondoVino 2024 - Ein Fest für alle Sinne

Am 15. und 16. November 2024 öffnet die MARX HALLE in Wien ihre Tore für eines der bedeutendsten Wein- und Genussfestivals Österreichs: die MondoVino, präsentiert von WEIN & CO. Dieses Event ist längst ein fester Bestandteil im Kalender aller Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber sowie Gourmets und feiert in diesem Jahr bereits seine 17. Auflage. Besucherinnen und Besucher können sich auf zwei Tage voller erstklassiger Weine, kulinarischer Köstlichkeiten und spannender Neuentdeckungen freuen – dieses Festival steht für Genuss in all seinen Facetten.

Das Herzstück der Wein und Genussmesse MondoVino ist zweifelsohne die beeindruckende Vielfalt an nationalen und internationalen ProduzentInnen. Über 170 AusstellerInnen aus aller Welt bieten die Möglichkeit, in die faszinierende Welt des Weins einzutauchen. Von den sonnenverwöhnten Weingütern des Neusiedlersees, der Steiermark und der Wachau bis

hin zu international bekannten Regionen wie Frankreich, Italien, Spanien und Südafrika – für jeden Geschmack ist etwas dabei.