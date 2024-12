KURIER Sonderführung | Akseli Gallen Kallena im Belvedere

Akseli Gallen-Kallelas Kunst steht zeitlebens im Zeichen des Dialogs von finnischen und transnationalen Quellen der Inspiration. Die Ausstellung in der Orangerie des Unteren Belvedere lädt ein, den spannenden Wechselwirkungen in Gallen-Kallelas künstlerischer Auseinandersetzung mit Land und Leuten seiner Heimat, dem finnischen Nationalepos Kalevala, der Idee des Gesamtkunstwerks und der nordischen Landschaft nachzuspüren. Ortsspezifisch und zugleich stellvertretend für die Aktionen und Interaktionen des Künstlers auf der internationalen Bühne beleuchtet die Schau darüber hinaus die erfolgreichen Teilnahmen Gallen-Kallelas an den Präsentationen der Wiener Seeession 1901/02 und 1904.

Akseli Gallen-Kallela gehört um 1900 zu den bedeutendsten Künstler*innen der nordischen Moderne. Für seine Arbeit bewegt er sich zwischen gegensätzlichen Welten - den verschneiten Wäldern und weiten Seen seiner Heimat und Metropolen wie Paris, London, Berlin und Wien. Er findet seine Motive hauptsächlich in der Natur, den Menschen und den Mythen Finnlands. Damit folgt er sowohl einem inneren Bedürfnis als auch einem internationalen Trend, der von den künstlerischen Realismusbewegungen und den politischen Unabhängigkeitsbestrebungen dieser Zeit ausgeht und sich in Strömungen wie Naturalismus, Symbolismus und Nationalromantik niederschlägt. Staatliche Souveränität strebt damals auch Finnland an, das von 1809 bis 1917 als autonomes Großfürstentum unter russischer Fremdherrschaft steht. Der Wunsch der finnischen Bevölkerung nach vollständiger politischer Selbstbestimmung drückt sich auch in der Kunst aus. Mit seinen Gemälden, Grafiken, Möbel- und Textildesigns gibt Gallen-Kallela Finnland ein Gesicht.

Unter den fast 60 Arbeiten in der Ausstellung - einschließlich zahlreicher Hauptwerke Gallen-Kallelas - befinden sich 14 Gemälde, die bereits um die Jahrhundertwende in Wien zu sehen waren und das Publikum begeisterten. Die kulturelle Begegnung des Künstlers mit Wien bietet den Anlass und bestimmt den chronologischen Fokus dieser Schau, die in Kooperation mit dem Ateneum Kunstmuseum, Finnische Nationalgalerie in Helsinki organisiert wurde.