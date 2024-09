KURIER freizeit.live | Erleben was dir guttut

KURIER freizeit.live bietet im fürstlichen Ambiente des Gartenpalais Liechtenstein zwei Tage vollen Genuss.

Erlebe ein hochkarätiges Liveprogramm auf zwei Bühnen, exklusive Masterclasses sowie inspirierende Erlebnisstationen. Auf dich warten ein buntes Programm voller außergewöhnlicher Momente, auch abseits der Bühnen, und ein hochwertiges Goodie-Bag im Wert von rund 300€.

Auf dich warten ein buntes Programm voller außergewöhnlicher Momente, wie zum Beispiel Gottfried Helnwein, Maria Happel, Toni Mörwald und Marina Hoermanseder im live Interview, tolle Highlights wie den “HOT SEAT“ mit Caroline Athanasiadis und Christoph Fälbl, Anca & Lucca die amtierenden Weltmeister der Mentalmagie live, eine Kostprobe der Rabenhof Live-Show „Knietief im Glamour” mit Petra Morzé, Sona MacDonald, Sigrid Hauser und Angelika Hager und Michael Niavarani mit dem Simpl-Ensemble live: „PARADIES DRINGEND GESUCHT“, Musikauftritte von Reinhold und Laura Bilgeri, Natalia Ushakova und Ildikó Raimondi.

Auch abseits der Bühnen gibt es einiges zu erleben: 5 Traditionsweingüter stellen Ihre Weine vor, Slovenien Tourismus ist vor Ort, MSC und Explora Journays bieten Erlebnisse der Schiffahrt, Partner wie Sensai, Cewe, Tchibo mit Body Positivity & Unterwäsche für every body, Johnny Walker, Riedel, Sandra König (Yin Yoga) und Manuel Neumann (Osmose Yoga) bieten exklusive Masterclasses an. XXXLutz präsentiert die neuesten Möbeltrends, Interspar sorgt mit regionalen Backwaren für eine Verköstigung , DISH Tennis bietet seine Tische zum Spiel an und wo haben sie sonst die Chance beim Tischfußball gegen Größen wie Herbert Prohaska und Andreas Herzog zu spielen?

Wien Products zeigt seine Partner Getränkepartner wie LAVAZZA, Finlandia, Tanqueray 0.0% Gin & Tonic, Römerquelle, Schlumberger und Ottakringer sorgen für Trinkgenuß.

Vor Ort präsentiert Maison Margiela die neuen REPLICA Düfte, FOODTRUCKS von Naked Kitchen, Voodoo Burger, Der Hausmann, Pita und Churros Kings bieten Ihr köstliches Essen an.

Und jeder der mag, kann sich von der ULTIMATIV Group oder bei Millenium Tattoos nach einem Termingepräch vor Ort „verschönern“ lassen.

Für dieses aussergewöhnliche Event verlosen wir 10x2 Tickets unter unseren LeserInnen!

Schnell mitspielen und erleben, was Dir guttut!