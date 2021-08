Goodie-Bag zum "Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft" gewinnen

Nachdem Felix (Oskar Keymer) in den vorangegangen Filmen bereits seine Lehrerin und seine Eltern geschrumpft hat, sind nun seine Freunde an der Reihe. Denn Felix hat vom Schulgeist (Otto Waalkes) erfahren, wie man Menschen schrumpft und nun hat er ein Problem mit Hulda Stechbarth. Außerdem ist eine Neue an die Schule gekommen. Melanie heißt sie und Felix verliebt sich sofort in das Mädchen. Doch Felix' Freunde finden das alles andere als toll. Als alle gemeinsam schließlich mit Schmitti, Felix' Vater als Vertretungslehrer, und der Sammlung des Schulgründers Otto Lenhards auf Klassenfahrt gehen, um eine Ausstellung über diesen zu organisieren, spitzt sich die Lage zusehends zu.

