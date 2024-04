Jean Paul Gaultier's Fashion Freak Show | 10. bis 14. Juli 2024 in der Wiener Stadthalle

Tauchen Sie ein in die Welt von Jean Paul Gaultier, wo Mode zur lebenden Kunst wird. Die „Fashion Freak Show“ ist ein atemberaubendes Spektakel aus Varieté, Tanz und Musik, das Sie in das wilde Herz der Modeindustrie entführt. Seien Sie dabei, wenn die Grenzen der Kreativität gesprengt und 50 Jahre revolutionärer Couture auf der Bühne lebendig werden. Diese Show ist ein Tribut an das Genie Gaultiers – vermischt mit dem Besten aus Popkultur und Underground. Ein einmaliges Event, das Sie in die verrückte Welt eines wahren Modevisionärs entführt!