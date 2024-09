Hollywood Classics | Galakonzert der Filmmusik 2024

"Hollywood Classics" – Die Filmmusikgala verspricht einen Abend voller Nostalgie, Spannung und unvergesslicher Musik, der nicht nur Filmmusikfans begeistern wird - mit großem Chor, Symphonie-Orchester und beliebten Solistinnen und Solisten im Wiener Konzerthaus. Insgesamt sind über 150 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne!

Musical-Stars Katharina Gorgi und Mark Seibert begleiten Sie durch den Abend und singen legendäre Songs und Duette aus der Traumfabrik Hollywoods, unter anderem aus »Moulin Rouge«, »Casablanca« und »The Greatest Showman«.

Star-Organist Lukas Hasler wird zwei von Hans Zimmers‘ populärsten Kompositionen – »Interstellar« und »Fluch der Karibik« - auf der majestätischen Orgel des Hauses als Solist spielen. Auf dem Programm stehen die größten Klassiker der Filmgeschichte, wie auch Soundtracks, die so noch nie auf der großen Bühne zu erleben waren.



Zu den Highlights des Abends zählen:

"Interstellar", "Star Trek", "Harry Potter", "Fluch der Karibik, "Titanic", "Gladiator", "Out of Africa", "Batman", "The Avengers", "Indiana Jones", "Top Gun"



Über 150 Musikerinnen und Musiker sind live auf der Bühne!

Philharmonisches Orchester Györ

Neue Wiener Stimmen

Katharina Gorgi, Gesang, Moderation

Mark Seibert, Gesang, Moderation

Lukas Hasler, Orgel

Alex Johansson, Dirigent