Highlights der schönsten Musicals | Die größte Musical–Show auf Tour!

„Highlights der schönsten Musicals“ begeistert mit den neuesten Musical-Hits, präsentiert die erfolgreichsten Songs und garantiert zwei Stunden voller Energie und großer Emotionen. Die Premiere findet in der Kulturmetropole Wien statt, gefolgt von einer Tour durch die bedeutendsten Metropolen Deutschlands.

Star-SängerInnen der Musical-Szene, TänzerInnen, ein Chor und – als einzige Musical-Show – exklusiv mit großem Orchester präsentieren in einer brandneuen Show erstklassiges Entertainment für alle Musical-Fans!

Das Programm ist vielfältig und abwechslungsreich!

Zu den Höhepunkten zählen mitreißende Songs aus dem Feel-Good-Musical „Mamma Mia“ mit den zeitlosen Hits von ABBA, die oscarprämierten Melodien aus „Der König Der Löwen“ von Pop-Legende Sir Elton John und Filmkomponist Hans Zimmer, sowie die kraftvollen Songs aus dem Disney-Blockbuster „Die Eiskönigin“ mit der unvergesslichen Geschichte der Geschwisterliebe zwischen Anna und Elsa.

Ein weiteres Highlight ist das imposante Andrew Lloyd Webber­­-Medley, das Hits aus „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“ und „Evita“ vereint. Eindrucksvoll zeigt dieses Medley, warum Sir Andrew Lloyd Webber zu den erfolgreichsten Musicalkomponisten weltweit gehört.

Auch die aktuellen Hits wie „Elephant Love Medley“, „Sympathy for the Duke“ und „Crazy Rolling“ aus dem Jukebox-Musical „Moulin Rouge“, sind als Highlights zu erwarten. Der weltweite Musical-Erfolg wurde am Broadway mit 10 Tony Awards ausgezeichnet.