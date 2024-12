Haus der Musik | KURIER-Sonderführung am 13. Jänner

Das Haus der Musik (HdM) im Palais Erzherzog Karl in der Wiener Innenstadt verkörpert die ideale Verbindung von Musik und Architektur, denn im Unterschied zu herkömmlichen Museen, dreht sich hier alles um interaktive Erlebnisse. Dabei werden den Besucherinnen und Besuchern nicht nur überraschende Einblicke in die Musik und Klanglandschaften vermittelt, sondern auch die Geschichte und Tradition der Wiener Musik mit ihren renommierten Meistern, Dirigenten und Komponisten spielerisch nähergebracht. Groß und Klein wird im Haus der Musik dazu eingeladen, die Welt der Klänge auf unterhaltsame und fesselnde Weise selbst zu erkunden und dabei die eigene Kreativität zu entfalten. Dies geschieht durch Klangexperimente, interaktive Musikinstallationen und multimedialer Wissensvermittlung. So wird Musik nicht nur verständlich, sondern auch physisch erfahrbar. Beispielsweise können Besucherinnen und Besucher auf der Klangtreppe „Stairplay“ – einer Kreuzung zwischen einer Stiege und einem Piano – die Welt der Noten Schritt für Schritt erfahren und verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes.