Programmvorschau: Goldener Herbst im MuTh

Unter diesem Titel widmet die Junge Philharmonie den Genies der Jahrhundertwende Alma Mahler und Gustav Mahler einen Abend mit Musik, Gesang und Schauspiel. Die Burgschauspielerin Petra Morzé bringt uns als Alma Mahler das Wesen der Muse und Künstlerin näher, Janina Baechle singt und das Orchester unter der Leitung von Michael Lessky beeindruckt mit der 10. Symphonie von Gustav Mahler. Hier finden Sie alle Infos und Kartenpreise zu "And the Bridge is Love".

Termin: Mittwoch 10. Oktober, 19:30 Uhr