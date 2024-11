Gewinnen Sie eine Bio-Gemüsepflanze im Topf

Die Gartenexperten auf der City Farm im Augarten halten sich nicht strikt an die gewohnten vier Jahreszeiten, sondern folgen einem zeitverschobenen Aussaat-und Ernterhythmus. So sind sie jetzt dabei, Jungpflanzen ins Beet zu setzen, während sie auch noch Grün- und Palmkohl aus dem Winter ernten. Die City Farm Augarten, ein Erlebnisgarten und gartenpädagogisches Zentrum mitten in Wien, will in Workshops jedem diese Möglichkeit zugänglich machen.