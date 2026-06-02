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„Canaletto & Bellotto" im KHM: Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 5 x 2 Freikarten für die aktuelle Ausstellung „Canaletto & Bellotto" im Kunsthistorischen Museum Wien
KURIER Marketing
02.06.2026, 16:10

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Optische Sensationen im KHM: So haben Sie Wien bestimmt noch nie gesehen

Licht, Atmosphäre und architektonische Präzision: Canaletto und Bellotto inszenieren Städte wie Wien, Venedig und London im Kunsthistorischen Museum gestochen scharf und überraschend lebendig. 

Perfekte Perspektive, idealisierte Ansichten und geschickte Vermarktung: Was heute Social-Media-Kanäle prägt, haben zwei Venezianer schon im 18. Jahrhundert perfektioniert. Die aktuelle AusstellungCanaletto & Bellotto" im Kunsthistorischen Museum zeigt, dass touristische Inszenierung und Postkartenidylle keine Erfindungen der Gegenwart sind. Giovanni Antonio Canal und sein Neffe Bernardo Bellotto beweisen es mit ihren Veduten von Venedig, Wien, London und Dresden und zeigen ihren ganz eigenen Canaletto-Blick auf europäische Städte.

Mehr Infos: Canaletto & Bellotto: Postkartenidylle und Vedutenmalerei im KHM | Kurier
Teilnahmeschluss: 18.06.2026

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