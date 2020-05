Abenteuer Schlösserreich

Der Tag atmet noch einmal tief durch, dann kommt die dunkelblaue Nacht. Nachts, wenn das Mondlicht auf die sanft absteigenden Terrassengärten des Schlosses fällt, scheint es so, als würden die Geister der Vergangenheit wieder in ihr einstiges Refugium zurückkehren. Denn dann wird Verborgenes sichtbar! Und genau diesen Charme können Nachtschwärmer auf Schloss Eckartsau (im Bild) und Marchegg (am 4.8.), auf Schloss Hof (am 5.8.) und auf Schloss Orth (am 6.8.) erleben und genießen. An diesem Wochenende erwartet die Besucher zusätzlich ein spezielles Programm. Mehr Details zum Programm finden Sie hier: www.schloesserreich.at.