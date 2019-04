Online-Sucht: Wer bin ich ohne den Avatar?

Battle Royale. Wie die simple Übersetzung vermuten lässt, handelt es sich dabei jedoch nicht um eine königliche Schlacht – für viele Mitstreiter wird es dies wohl trotzdem sein –, sondern um die Bezeichnung eines Multiplayergenres für Computerspiele. Dabei kämpfen mehrere Spieler in einem abgesteckten Areal oder einer ganzen Welt so lange gegeneinander, bis nur mehr ein Gewinner lebt. In der virtuellen Welt natürlich.

Dass die Grenzen zwischen dem realen Menschen und dem virtuellen Gamer jedoch auch in ungesundem Maße verschwimmen können, zeigt ein neues Angebot am Anton-Proksch-Institut in Wien. Dort wird österreichweit die erste achtwöchige, stationäre Therapie für Internetsüchtige angeboten. „Es handelt sich bei den Patienten zumeist um relativ junge Personen im Alter um die 20 Jahre. Unsere Alkoholkranken sind hingegen im Schnitt 40 bis 60 Jahre alt“, betont Michael Musalek, ärztlicher Leiter des Anton-Proksch-Instituts (API). In der Anlaufphase bestand die Gruppe aus sechs Patienten: „Darunter befanden sich auch eine junge Frau als Social-Media-Süchtige und ein Online-Porno-Süchtiger“, erzählt Roland Mader, Psychiater und Programmleiter.