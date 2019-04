Wie Diätologen die Lust auf gesundes Essen wecken

Sie basiert auf dem Prinzip der elektrischen Widerstandsmessung. „Damit kann ich die Körperzusammensetzung von Fett, Muskelmasse und Wasser analysieren“, erklärt Sonnenberg. Mit diesem Wissen gehe man Therapieziele dann präziser an. Etwa nur Fett, aber nicht Muskelmasse zu reduzieren.

Interesse an Kochen und Ernährung

Sonnenberg arbeitet freiberuflich in ihrer eigenen Praxis in Wien (www. praxis-ernaehrung.at) und in einem Allergiezentrum, wo etwa Tests bei Laktose-, Fruktose- oder Sorbit-Intoleranz in ihren Aufgabenbereich fallen. Zur Diätologie kam sie über ihr Interesse für Ernährung und Kochen. Zuvor studierte die Wienerin Kommunikationswissenschaften und arbeitete in PR-Agenturen. „Dann habe ich mich zusätzlich zum Diätologie-Studium an der Fachhochschule entschlossen.“