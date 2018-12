Weltpremiere: Stent in Herz von Ungeborenem eingepflanzt

Weltweit einzigartiger Eingriff

Der in Linz vorgenommene Eingriff ist laut KUK weltweit der erste dieser Art, der so knapp vor der Geburt durchgeführt wurde. Es habe in den USA und in Kanada zwar bereits einige Versuche von Stentimplantationen im Mutterleib gegeben, aber nie so kurz vor der Entbindung. Dass es gerade in Linz gelungen ist, führen Tulzer und Arzt auf ihre fächerübergreifende Zusammenarbeit zurück. Das Kinderherz-Zentrum am KUK sei das europaweit größte und weltweit zweitgrößte Zentrum für pränatale Herzeingriffe und habe gemeinsam mit dem Institut für Pränatalmedizin bereits 150 solche durchgeführt, hieß es vom Spital.