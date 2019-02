Virale Challenge mit heißem Wasser sorgt in USA für zahlreiche Verbrennungen

Die virale Challenge sorgt für beeindruckende Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken: Zu sehen sind Menschen, die kochendes Wasser in die Luft schütten. Aufgrund der ungewöhnlichen Minustemperaturen verwandelt es sich binnen Millisekunden zu einer riesigen Schneewolke. Zahlreiche Nachahmer probieren sich an der Challenge – und einige verletzen sich dabei schwer.

Starke Blasenbildung

Infolge des Versuchs kommt es immer wieder zu Verbrennungen und Verbrühungen. "Allein wir haben acht Patienten gesehen und sind wirklich überrascht, wie viele Menschen diese Challenge anstrebten und dabei leider scheiterten", sagte Arthur Sanford, Mediziner am Loyola University Medical Center nahe Chicago gegenüber CBS. Laut Sanford wurden die meisten Patienten wegen starker Blasenbildung aufgrund der Verbrühung behandelt. Eine Patientin muss möglicherweise noch nachsorglich operiert werden, da ihre Verletzungen so stark sind.