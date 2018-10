Studie: Neuartiges Tuberkulose-Medikament heilt 9 von 10 Patienten

Wie aus einer der Nachrichtenagentur AFP exklusiv vorliegenden Studie hervorgeht, behandelten Ärzte in Weißrussland 181 Menschen mit Bedaquilin in Kombination mit anderen Medikamenten. Von den Erkrankten wurden der Studie zufolge 168 wieder gesund.

Wende im Kampf gegen mulitresistente Erreger

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO liegt die Erfolgsquote bisher bei lediglich 55 Prozent. Die Ergebnisse der Studie wurden nach Angaben der Wissenschafter größtenteils in Bedaquilin-Testreihen in anderen osteuropäischen Ländern sowie Afrika und Südostasien bestätigt. Hauptautorin Alena Skrahina aus Minsk bezeichnete die Ergebnisse als "vielversprechend". Vorgestellt werden soll die Studie in einigen Tagen bei einer großen Fachkonferenz.