Stärke oder Schwäche? Warum sich Teenager zurückziehen

Die Forscher sahen sich daher die unterschiedlichen Motivationen der Jugendlichen genau an. "Wir haben klare Ergebnisse erhalten, die ziemlich verlässliche Indikatoren für anpassungsfähige versus maladaptive Einsamkeit sind", heißt es in der Studie. Diejenigen, die Einsamkeit suchen, weil sie sich abgelehnt fühlen oder sich in die Isolation zurückziehen möchten, sind einem höheren Risiko sozialer Angst, Einsamkeit und Depression ausgesetzt und neigen dazu, ein geringeres Maß an Identitätsentwicklung, Autonomie und positiven Beziehungen zu haben. Wer dagegen aus positiven Gründen allein sein will, wie zum Beispiel Selbstreflexion oder den Wunsch nach Ruhe, ist keinem dieser Risiken ausgesetzt.

Lernprozess in schnelllebiger Zeit

Gerade in der heutigen, schnelllebigen, geräteorientierten Kultur, die darauf Wert legt, rund um die Uhr mit Freunden und Kollegen in Verbindung zu stehen, haben junge Leute wenig Übung, zu lernen, wie sie ihre Zeit alleine produktiv gestalten können. Das sollte sich nach Meinung der Forscher ändern. Sie schließen: "Unsere Ergebnisse erhöhen unser Bewusstsein, dass Alleinsein etwas Positives und Positives sein kann."