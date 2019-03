Sambia: Energydrink enthält mehr Viagra als eine Tablette – Rückruf

Sechsstündige Erektion

Die National Drug Authority, eine staatliche Organisation in Uganda, hatte Ende Dezember ebenfalls Sildenafil in den Getränken gefunden. Anlass für die Untersuchungen waren damals Schilderungen eines Kunden, der nach dem Konsum über sechs Stunden lang eine Erektion hatte und auch von Schweißausbrüchen berichtete.

Vonseiten der Kommunalbehörde in Ndola, der drittgrößten Stadt in Sambia, heißt es nun, dass sowohl der Verkauf als auch die Produktion des Energydrinks gestoppt werden. Sildenafil sei verschreibungspflichtig und dürfe nicht anderweitig an die Bevölkerung gelangen. Das Getränk sei wegen des Wirkstoffes eine "Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung", zitierte die Lokalzeitung Lusaka Times einen Behördensprecher.