Patientenanwältin Pilz kritisiert einen Homöopathie-Workshop scharf

Impfpflicht?

Gerade in Zeiten von Fake News und aktuellen Masern-Ausbrüchen „müsste Impfen in so einem Rahmen wie einer Kindergesundheitswoche ein wichtiges Thema sein“, betont hingegen Pilz. Ulli Zika, Sprecherin der Kindergesundheitswoche, verweist auf aktuelle Fragen zum Thema, die Schüler der Vienna International School bei der Eröffnung von sich aus stellten. „Ich glaube daher nicht, dass Impfen in den Workshops kein Thema sein wird.“ Dass es keinen Workshop zum Impfen gebe, „heißt nicht, dass wir es ausklammern“. Bei der Eröffnungsveranstaltung sprachen sich zudem Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Hauptverbandsvorsitzender Alexander Biach für eine Impfpflicht aus.

Kein "ideologischer Streit"

Die jährliche Veranstaltung auf einen „ideologischen Streit“ über Homöopathie zu reduzieren, wäre schade, findet hingegen Zika. „Gesundheit ist ein breites Thema. Es geht uns nicht um Entweder-Oder-Darstellungen einzelner Themen, sondern es sind alle eingeladen, die sich mit Kindergesundheit beschäftigen – gerne auch die Patientenanwaltschaft“. Anspruch auf Vollständigkeit wolle die Kindergesundheitswoche gar nicht erheben. „Es wird immer etwas fehlen. Inhalte, die heuer nicht vorkommen, können unsere Partner im nächsten Jahr gerne aufgreifen.“ Das erwartet sich Patientenanwältin Pilz sowieso: Einen Impf-Workshop, „aber nicht von einer Pharma-Firma, sondern von evidenzbasierten Experten“.