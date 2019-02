Mysteriöse Fälle von Babys ohne Arme und Hände: Eltern verlangen Antworten

Dutzende Säuglinge wurden in den vergangenen 15 Jahren in Frankreich ohne Arme und Hände geboren und immer wieder werden neue Fälle gemeldet. Die Häufung sei „übermäßig“, wie französische Behörden zugaben. Und sie löste im ganzen Land Gesundheitsängste aus. Denn: Eine Erklärung dafür, warum so viele Kinder ohne die Gliedmaßen auf die Welt kamen, gibt es bis heute nicht.

Eltern, Ärzte und Interessengruppen trafen am Wochenende nun erstmals in Paris zusammen, um die mysteriöse Häufung zu diskutieren. Sie tritt vor allem in ländlichen Regionen des Mittelmeerraums auf. Ein Gremium von Wissenschaftlern wurde eingesetzt, um zu ermitteln, was hinter den Fehlbildungen steckt – dieses wird sich Anfang März treffen.

Alle Fälle in ländlichen Regionen

Bekannt wurde die Häufung vergangenen September. Der französische Fernsehsender France 2 Television berichtete über eine hohe Zahl fehlender Gliedmaßen bei Babys in der östlichen Region Rhônes-Alpes in den Jahren 2009 bis 2017. Nach diesen Fällen wurden weitere aufgedeckt – alle in ländlichen Regionen. Den Kindern fehlt jeweils entweder ein Arm oder eine Hand.

Zu den Ursachen gibt es bisher keine Antwort. Klar ist nur, dass es sich nicht um erbliche Schäden handelt. Keine der Mütter hatte Komplikationen in der Schwangerschaft. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass alle Mütter, deren Kinder von einer solchen Fehlbildung betroffen sind, während der Zeit, in der sich die Gliedmaßen im Mutterleib ausbilden, in der Nähe von Feldern gewohnt haben.