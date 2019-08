Keimverseuchte Lebensmittel: 23 davon brachten Patienten den Tod

Kühlen, waschen, kochen und genießen: Leider wird diese Abfolge beim Essen nicht immer eingehalten. Dem Genuss folgen dann Durchfall und Erbrechen, verursacht durch Keime. Die AGES, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, sucht in ihrer Niederlassung in Graz nach Erregern in Lebensmitteln und warnt vor falscher Handhabe. 2018 starben daran in Österreich 23 Menschen.

Die Experten der AGES überprüfen in den Labors angefangen von landwirtschaftlichen Produkten, Tiergesundheit, Lebensmittel und Humanproben praktisch alles im Zusammenhang mit Essen und Trinken in Österreich. Immer wieder haben sie es mit klassischen Erregern wie Listerien, Campylobacter, Salmonellen sowie Noroviren und VTEC-Bakterien (Verotoxin bildende E.coli, auch bekannt als EHEC, Anm.) zu tun. Sie alle werden auf Menschen übertragen und können tödlich sein.

2018 sind in Österreich 27 Fälle von Erkrankungen aufgrund von Listerien gemeldet worden. Acht davon gingen tödlich aus. Die Sterblichkeit liegt bei 20 bis 30 Prozent, warnten die Experten am Freitag in Graz bei einem Pressegespräch. "Der Konsument ist kaum an mit Listerien verseuchten Produkten schuld, aber die potenziell gefährlichen Waren wie Weichkäse oder roher Lachs müssen sehr kühl gelagert werden", erklärten die Wissenschafter. Der Kühlschrank sollte vier Grad Celsius und nicht nur zehn Grad Celsius kalt sein. Aufgrund der Schwere der Krankheit bei Listerien ist die Dunkelziffer gering.