In wärmeren Räumen sind Frauen deutlich leistungsfähiger

Je wärmer es in einem Raum ist, umso bessere Leistungen zeigen Frauen. Männer hingegen sind bei niedrigeren Temperaturen am produktivsten. Das ist das Ergebnis einer Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) für Sozialforschung und der USC Marshall School of Business, Los Angeles.

Viele Umfragen haben gezeigt, dass Frauen in der Regel höhere Raumtemperaturen bevorzugen als Männer. Bislang gab es aber keine experimentelle Untersuchung zum Einfluss der Temperatur auf die geistige Leistungsfähigkeit, die geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt. Für die neue Untersuchung haben 542 Studenten Logik-, Mathematik- und mündliche Tests in einem Raum absolviert, der auf Temperaturen zwischen 16,2 und 32,6 Grad Celsius gekühlt oder erwärmt wurde.