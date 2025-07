Bis zu 38 Grad in Österreich: So erkennt man einen lebensgefährlichen Hitzschlag

Körperkerntemperatur steigt auf über 40 Grad Celsius an

Bei starker Hitze und unzureichender Abkühlung steigt die Körperkerntemperatur über 40 Grad Celsius an. Gleichzeitig funktioniert das körpereigene Kühlsystem – das Schwitzen – nicht mehr ausreichend, was zu einer Überhitzung lebenswichtiger Organe führt. In schweren Fällen kann das zu Kreislaufversagen, Organschäden oder sogar zum Tod führen.

Fiedler: „Bei einem Hitzschlag bzw. Symptomen wie Kopfschmerzen oder Unwohlsein sollte man wirklich rasch in den Schatten, sich kühlen und kalt trinken. Es kann auch notwendig sein, ins Krankenhaus zu gehen.“

Typische Symptome erkennen

Anzeichen für einen Hitzschlag sind:

hohe Körpertemperatur (über 40 °C)

trockene, heiße Haut (kein Schwitzen)

Verwirrtheit, Desorientierung, Krampfanfälle

Schwindel, Kopfschmerzen

Übelkeit, Erbrechen

Schneller Puls, flache Atmung

Bewusstlosigkeit

Wichtig: Nicht jeder Hitzeschlag kündigt sich mit allen Symptomen an. Besonders gefährlich ist es, wenn die betroffene Person plötzlich das Bewusstsein verliert oder verwirrt wirkt – dann ist sofortige medizinische Hilfe notwendig.

Erste Hilfe: Schnell und richtig handeln

Bei Verdacht auf einen Hitzschlag zählt jede Minute. So helfen Sie richtig: