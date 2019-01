Neue Therapie gegen Leberparasiten bei "Vivax Malaria"

In großen Teilen Asiens und Südamerikas ist "Vivax Malaria" bereits die häufigste Form der Malaria. In Afrika sind fast ausschließlich die Länder am Horn von Afrika, insbesondere Äthiopien, betroffen. Jährlich gibt es allein in Äthiopien hunderttausende Fälle. "Vivax Malaria" ist zwar per se selten tödlich, spielt aber eine bedeutende Rolle im "Kreislauf" aus Armut und Krankheit.