Grippewelle: Der Höhepunkt ist erreicht

"Auch die epidemiologischen Meldesysteme in Wien und Graz verzeichnen keinen weiteren Anstieg in der Anzahl der Neuerkrankungen an Grippe und grippalen Infekten", heißt es bei den Virologen der MedUni Wen. In Wien etwa wurden für die Vorwoche vom Grippemeldedienst der Stadt 10.200 Neuerkrankungen gemeldet, gegenüber 10.600 Neuerkrankungen in der Woche davor.