Grippe: Zahl der Kranken steigt langsamer als in den Vorjahren

Die Zahl der Grippe-Kranken steigt - aber vorläufig weniger stark im Vergleich zu den Vorjahren: 7800 Neuerkrankungen Grippe und grippalen Infekten gab es in der Vorwoche (Kalenderwoche vier) in Wien - der bisher höchste Wert in dieser Saison. Allerdings: In den vergangenen Jahren lag die wöchentliche Rate an Neuerkrankungen in Wien zu dieser Jahreszeit bei zumindest bereits 10.000. Derzeit handelt es sich also um eine schwächere Grippewelle, wenn man sie mit jenen der Vorjahre vergleicht.