E-Bike-Trainer: Ehrlich zu sich selbst sein

Was sollte man beachten, wenn man mit einem E-Bike beginnt?

Peter Gebetsberger: Beratung im Fachgeschäft oder bei einem versierten Trainer sollte der erste Schritt sein. Auch ein Techniktraining mit einem normalen Fahrrad ist anzuraten, um in Notsituationen gewappnet zu sein. Wichtig ist auch die körperliche Vorbereitung, um Fitness und koordinative Fertigkeiten wie Reaktion, Gleichgewicht oder Umstellungsfähigkeit zu stärken. Auch die Orientierung des Körpers im Raum und die Kinästhetik (Hand-Auge-Koordination) – ich seh was, was tu ich? – sollte geschult werden. Ausweichen und Bremsen üben! Durch die Schrägstellung des Lenkers, vor allem in Kurven, ist die Sturzgefahr groß. Auch die mentale Vorbereitung ist wichtig, sich etwa der erhöhten Durchschnittsgeschwindigkeit bewusst sein. Das höhere Gewicht ändert auch das Verhalten in der Kurve und im Notfall.