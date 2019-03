Diese alkoholischen Getränke verstärken Allergien

Menschen, die unter Asthma oder asthmatischen Symptomen aufgrund von Allergien leiden, kennen den Zusammenhang wahrscheinlich: Trinken sie Alkohol, können sich ihre Symptome verstärken – oder eben nicht. Es kommt ganz auf das Getränk an.

Alkoholische Getränke, die am häufigsten Asthmasymptome auslösen, sind Rotwein, Weißwein, Cider und Bier. Wein ist darunter derjenige Alkohol, der am häufigsten Symptome auslösen kann und diese auch am schnellsten verursacht.

„Asthma-freundlicher“ sind hingegen klare Spirituosen wie Gin und Wodka. Sie enthalten weniger Histamin und Sulfite, welche Allergiebeschwerden verstärken.

Histamin und Sulfite

Histamin kommt natürlich in einigen Lebensmitteln vor, darunter Erdbeeren, Hartkäse oder eben Rotwein. Es ist die gleiche Substanz, die bei einer allergischen Reaktion im Körper freigesetzt wird. In Nahrung oder eben Alkohol enthaltenes Histamin kann Asthma-Symptome auslösen, wenn man darauf empfindlich ist.

Sulfite werden bei einigen Lebensmitteln, etwa bei Rosinen, und Getränken als Konservierungsmittel eingesetzt. Sie entstehen auch bei der Herstellung von Bier und Wein und werden teilweise auch zugesetzt. Manche Menschen reagieren empfindlich auf Sulfite.