41 neue Wirkstoffe für Arzneimittel zugelassen

Derzeit laufen weltweit rund 9.000 von der Industrie finanzierte klinische Studien, rund 4.000 davon in Europa. Die europäische Pharmaindustrie hat vergangenes Jahr rund 34 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. In Österreich waren es 294 Millionen Euro. Rund 15 Prozent des Umsatzes der pharmazeutischen Industrie fließen in Forschung und Entwicklung.

Gemessen an der Größe des Landes trägt Österreich überdurchschnittlich zur Expertise bei den EU-Arzneimittelzulassungen bei. 2018 erhielt Österreich den Zuschlag für 15 Projekte als federführender "Rapporteur". Hinzu kamen noch drei Projekte als "Co-Rapporteur" mit einem anderen EU-Mitgliedsland. "Wir liegen damit an vierter Stelle", sagte Christa Wirthumer-Hoche. Nur Schweden, die Niederlande und Deutschland sind an mehr Zulassungen beteiligt. Großbritannien hat nur noch die Aufsicht über ein solches Verfahren. Das ist die Auswirkung des zu erwartenden Brexit.