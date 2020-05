Zwei Kochbücher, die nicht zu versäumen sind

Es ist Richard Rauch, der mit seiner Schwester Sonja den elterlichen Steirawirt (3 Hauben im Gault Millau) in Trautmannsdorf in der Südsteiermark führt. Rauch kennt die besten Köche der Welt, ihre Rezepte und zwar nicht aus dem Internet, sondern weil er selbst schon dort war. Doch das Nachkochen großer Vorbilder ist nicht sein Stil. Viel eher beschäftigt er sich mit der ländlich-bäuerlichen Tradition des Gasthofs und der Umgebung. Schweine wachsen in Trautmannsdorf unter nachgerade luxuriösen Bedingungen auf, wenn man das Platz- und Futterangebot mit dem heimischen Durchschnitt der Fleischproduktion vergleicht.