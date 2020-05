Zum Weltfriedenstag: Gebratene Taube

Am Mittwoch, den 21.9. ist der Tag des Weltfriedens. Die UNO sagt, die Menschen sollen weniger streiten und nicht soviele Kriege führen. Wir hoffen, dass viele sich an den guten Rat halten. Als Symbol des friedlichen Miteinanderseins gilt die weiße Taube, die Friedenstaube.



Taube ist auch ein kulinarisches Symbol. Sie steht beziehungsweise fliegt für raffinierte Kochkunst, obwohl Taube gar nicht so schwer zu zubereiten ist, wie Sie untenstehendem Rezept entnehmen können. Einzige Schwierigkeit: im gewöhnlichen Supermarkt gibt es keine Tauben. Sie bekommen Zuchttauben beim gut sortierten Geflügelhändler oder einem befreundeten Taubenzüchter. Heinz Hanners Taubenzüchter, Josef Hartig, lebt und züchtet in den Mariazeller Alpen, fast oberhalb der Baumgrenze. Seine Tauben sind delikat. Weitere Aufträge kann er allerdings aus Kapazitätsgründen leider nicht entgegennehmen. Er will lieber klein und fein bleiben. Als beste und zarteste Tauben gelten bei den Spitzenköchen übrigens die aus der französischen Bresse, einer Region im Burgund, die für ihre tollen Geflügel berühmt ist. Taube ist gesund, denn ihr Fettanteil geht gegen Null.





Gebratene Taube mit Zweigeltpolenta und Herbstpilzen



Die Zutaten für vier Personen:



150 ml Zweigelt

150 ml fruchtiger Rotwein

60g Polenta

1 kleines Lorbeerblatt

1 Prise Salz, Muskatnuss

10 g kalte Butter

4 Tauben-Doppelbrüste á 200g

Pfeffer

Wacholder

Ursalz

1 EL Butterschmalz

1 Thymianzweig

80g Fisolen

1 EL braune Butter

80g Herbsttrompeten