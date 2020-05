Zitronen für Kurzentschlossene

Ok, Backen hat immer das Potential ein absolutes Chaos zu werden. So auch hier – Abwiegen, Zusammenführen, Mixen – dabei landet natürlich die gefühlte Hälfte der Ingredienzien am Boden, in der Abwasch, auf der Herdplatte, festklebend im Ofen… Großes Sauerei-Potenzial hatte das Ragout mit Ahornsirup - natürlich haben wir doppelt soviel verwendet wie in der Anleitung steht. Das Vorbacken mit Hülsenfrüchten (Punkt 4 in der Anleitung) war dann schon etwas speziell – ich hatte Linsen gewählt – die jetzt die kommenden Jahrzehnte in meinem Schrank verharren werden.

Das Ergebnis suboptimal im Auftreten, durchaus gut im Geschmack – also Augen zu und durch.