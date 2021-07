Zander mit Portwein-Verjus-Sauce & Senf-Spitzkraut

VORSPEISE für 4 Personen



4 Zanderfilets

von je 60 g, mit Haut

Salz

1 EL Maiskeimöl

½ TL Butter



Für die Sauce:

250 ml roter Portwein

130 ml Rotwein

1 EL süßer Senf

50 ml Verjus

Salz, Cayennepfeffer

Zitronensaft

50 g Maiskeimöl



Für die Erdäpfelwürfel:

1 großer Erdapfel

(ca. 100 g, geschält)

Maiskeimöl, Salz



Für das Senf-Spitzkraut:

1 TL helle Senfkörner

Salz, Cayennepfeffer

1 TL Dijon-Senf

1 TL Pommery-Senf

1 TL süßer Senf

40 g Schalotten, in feine Ringe geschnitten

1 Msp gehackter Knoblauch

1 EL Butter

200 g Spitzkraut, in feine Streifen geschnitten



Aufwand: zwei von drei Punkten

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Preis: zwei von drei Punkten

Kalorien: ca. 230 kcal/Person



Weintipp: südfranzösischer Syrah



In kleine Flaschen gefüllt bekommt man die Würze zum Beispiel bei Barbara Öhlzelt in Zöbing. Passt zu allem, wo Essig oder Zitrone zu sauer wäre, auch zum Einlegen von Gemüse oder aufg'spritzt als Durstlöscher.



Für die Sauce Portwein und Rotwein auf ein Drittel einkochen lassen und vom Herd nehmen. Senf und Verjus unterrühren und mit Salz, Cayenne und ein paar Spritzern Zitronensaft abschmecken. Zum Schluss mit dem Öl aufmontieren.

Erdapfel in 1 cm große Würfel schneiden. In reichlich Öl knusprig braun braten, in einem Sieb abtropfen, dann auf Küchenpapier abfetten lassen, leicht salzen.

Für das Kraut die Senfkörner in Salzwasser aufkochen, kurz abschrecken und abtropfen lassen. Mit den drei Senfsorten verrühren. Schalottenringe und Knoblauch in der nicht zu heißen Butter anschwitzen. Kraut zufügen und durchschwenken, sodass es nur eben zusammenfällt. 1 EL der Senfmischung unterrühren, mit Salz und Cayenne abschmecken.

Zanderfilets leicht salzen, mit der Hautseite nach unten im heißen Öl 11/2 - 2 Minuten braten. Dabei die Butter zufügen und die Filets ständig mit dem heißen Fett übergießen. Erst vor dem Anrichten einmal kurz wenden. Dann Kraut auf die Teller verteilen, mit Erdäpfelwürfel bestreuen und mit der übrigen Senfmischung sowie der Sauce umgießen. Die Filets drauflegen und mit dem aufgeschäumten Bratfett beträufeln.



Aus dem Buch "Lustvoll genießen", erschienen in der Edition Fischer-Piepenbrock, 62 €

Mehr Rezepte mit Verjus finden Sie unter: www.verjus.at



