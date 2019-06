YouTuberin isst Krebstiere - und Millionen Menschen schauen ihr zu

Kraut und geräucherter Truthahn. Darum ging es in ihrem ersten Video. Nichts, womit man eine Weltkarriere startet, möchte man meinen. Weit gefehlt. Im Jänner 2017 hat Bethany Gaskin ihren YouTube-Channel "Bloveslife" gestartet. Seitdem zelebriert sie im Internet ihren Genuss von Schalentieren.

In Zeiten von Instagrammern, Bloggern und Youtubern ziehen oft die banalsten Dinge des Lebens die meisten Menschen in den Bann. So auch hier. Innerhalb kürzester Zeit hatte Gaskin mit Rezepten, Vlogs (Video-Blogs) und schrägen Food-Challenges 1,8 Millionen Abonnenten hinter sich versammelt.

Eines ihrer populärsten Videos hat den Titel "Seafood boil 5 Smacking Noises/Messy Eating/King Crab/Lobster/Shrimp." und bereits über 5,6 Mio. Aufrufe. Sehen Sie selbst.