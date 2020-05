Wurst meines Vertrauens

Wie sieht ein Fleischhauer eigentlich aus? Feist und saftig wie ein Kümmelbraten, mit roten Pausbäckchen, wie man es aus alten Hans-Moser- oder Peter-Alexander-Filmen kennt? Die Hofmanns wirken eher schlacksig und durchtrainiert. Vielleicht laufen sie mit den Schweinen um die Wette, bevor sie diese in die perfekt sterilisierte Wurstfabrik bitten. Bewegung ist, wie wir ja wissen, sehr wichtig für die geschmackliche Entwicklung von Schweinefleisch. Der Flagshipstore der Familie Hofmann liegt zentrumsnahe in Hollabrunn, ein paar Filialen gibt es auch, in Korneuburg beispielsweise. Ein schlichtes, aber doch heraus poliertes Geschäft. Doch fällt auf, dass es bereits an einem Montagvormittag knallvoll ist.