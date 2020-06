Wochenendtipp: Prosciutto-Fest in San Daniele

Italien hat, wem muss es an dieser Stelle gesagt werden, einige der berühmtesten und wichtigsten Produkte der kulinarischen Welt in seinem Portfolio. Eines davon ist der Prosciutto di San Daniele. Man erzählt, er hätte schon im vierzehnten Jahrhundert an den Fürstenhäusern für Begeiterung gesorgt. Die Spezialität wird mittlerweile in einer Art Mini-Industrie rund um das Städtchen San Daniele hergestellt, doch irgendwie (Herkunftskontrolle und Fertigung) schaffen sie es, die Qualität nicht zu unterbieten. Das berühmte Schinkenfest in San Daniele findet seit 28 Jahren am letzten Wochenende des Juni statt. Wer sich ein elaboriertes Miteinander von Produzenten und ein paar freakigen Gourmets erwartet, soll hier gewarnt sein. Dies ist kein Slow Food-Convivium, sondern eine Münchner-Wiesen-artige Megaveranstaltung nach dem Motto: Prima la birra, poi il prosciutto. Auf liebenswürdig italienische Weise ist die Sache teilweise so organisiert, dass nur der Ortskundige den Weg auf die Parkplätze finden, damit sie sich später auf den Hügel schleppen können, wo das Fest stattfindet. Von den Parkplätzen führen Shuttle-Busse in den Ort, zu Fuß gehen ist aber schöner. Vorbei an Trash-Standeln, wo sie neben Tüchern und Limo auch Betten und Fenster anbieten, geht der Weg und der hungrige San Daniele-Besucher, der sich durch Kinderwägen und kurze Hosen zwängt und feiste Unterschenkel sieht, die leider nicht nach San Daniele-Schinken-Methode zubereitet sind, fragt sich, ob er vielleicht auf der falschen Veranstaltung ist. 400.000 sind es, die an diesem Wochenende durch die Straßen des kleinen Dorfes geschleust werden und Bier aus Plastikbechern trinken und sich dazu perfekt aufgeschnittenen Prosciutto, Salami und den lokalen Käse auf Papiertellern gönnen. Ein genussreiches Miteinander mit ein wenig Jahrmarktflair.