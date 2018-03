Wo man am Ostersonntag brunchen kann

The Ritz-Carlton , 1010 Wien

Warum nicht einmal Steaks am Ostersonntag essen? Fast schon dekadent wird im Dstrikt Steakhouse sowie im Crystal Ballroom aufgetischt: Zusätzlich zum wöchentlichen Steak-Brunch im Dstrikt Steakhouse stehen typisch österreichische Osterspezialitäten wie Osterlamm auf der Speisekarte. Außerdem gibt es Entenleber, gegrillten Hummer und Rosenblütensorbet. Für die Kleinsten gibt es ein eigenes Kinderprogramm inklusive Ostereiersuche in der Präsidentensuite.

Info: The Ritz-Carlton, Schubertring 5-7, 1010 Wien, Kosten pro Person: 98 Euro, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: 49 Euro

57 Restaurant, 1220 Wien

Das höchste Restaurant Wiens tischt in 220 Metern Höhe einen Brunch begleitet von Livemusik auf. Wer am Sonntag nicht dazu kommt, kann sich am Montag laben. Bereits am Gründonnerstag und am Karfreitag gibt es passende Oster-Gerichte: Brokkoli-Mousse, Grünkohlsuppe, Spinat-Soufflé oder marinierter Oktopus, Fischsuppe, Wolfsbarsch und Muscheln. Für Kinder gibt es eine Schokoeier-Suche.

Info: 57 Restaurant, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien, Kosten: 65 Euro, 1. und 2. April 12 bis 15 Uhr