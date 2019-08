Wo heute in Wien gratis Paradeiser verteilt werden

Am Donnerstag ist wieder Tag des Paradeisers. Aus diesem Grund verteilt die Wiener Gemüsebauern (LGV-Frischgemüse) gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Wien, Paradeiser direkt von den Glashäusern in Simmering und der Donaustadt, und beim Museumsquartier an die Wiener. Zudem werden die Passanten über die Stadtlandwirtschaft direkt auf der Mariahilferstraße 1 beim Museumsquartier (14 bis 18 Uhr) informiert. Mit dieser Aktion sollen die Konsumenten sensibilisiert werden, mehr regional einzukaufen.

"Wir sind besonders stolz auf die Leistungen der rund 200 Familienbetriebe in der Bundeshauptstadt. Regional Einkaufen, kurze Transportwege und klimafreundliche Produktion sind zurzeit bedeutende Themen in der Gesellschaft, da vor allem in diesem Sommer der Klimawandel für uns alle zu spüren ist. Durch die Verteilaktion möchten wir auf das Gemüse direkt aus Wien aufmerksam machen und auf die klimafreundliche Produktion hinweisen", so Franz Windisch Präsident der Landwirtschaftskammer Wien.