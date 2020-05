Witzigmann als Botschafter von Tafelspitzcountry

Ob er da vielleicht als Botschafter einen Diplomatenpass bekomme, fragte Witzigmann auf der Bühne die Kollegen Politiker. Man war sichtlich guter Dinge. Eckart Witzigmann, der einst aus Österreich auswandern musste, um später in Deutschland was zu werden, ist ein Routinier im Umgang mit Leuten und Medien, und verglich in seiner Dankesrede die Erfolge österreichischer Winzer, Serviceleute und Köche zwischen Hamburg und New York mit den Siegen österreichischer Schifahrer und Wintersportler. Das freut den Patrioten. Doch der Genießer sagt sich: Mir ist ein Essen in einem wirklich guten Restaurant lieber als, sagen wir, der vom Schiwachs der Sieger aromatisierte Schneematsch im Kitzbüheler Zielgelände.