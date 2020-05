Fertigpizza gesünder als Jamie Olivers Rezepte?

Newcastle University

Die Forscher derund des nationalen britischen Gesundheitsdienstes NHS haben fünf Kochbücher vonund anderen britischen Fernsehköchen wieNigella Lawson und Hugh Fernlay-Whittinghall untersucht – alle ausgiebig auf den britischen Bestsellerlisten vertreten. Aus den Büchern nahmen die Wissenschaftler 100und verglichen diese mit 100Fertiggerichten, eingekauft bei drei großen Supermarktketten. Auf dem Prüfstand waren Fettgehalt, der Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Salz, Ballaststoffe und – das Wichtigste – die Anzahl der Kalorien. Das Ergebnis: Die Feinschmeckerrezepte sind gesundheitlich pfui, Fertigmahlzeiten hingegen meist weniger süß, weniger fett und weniger kalorienreich. Nur beim Salz lagen diein Führung.Was fangen Genießer und Hobbyköche mit dieser Meldung an? Müssen sie ihre Kochbuchsammlung nun beim Altpapier entsorgen? Die Studienautoren dazu: "Die Kochbücher sind vor Weihnachten erschienen, was die Auswahl dervielleicht beeinflusst hat."

Bekanntlich ist Weihnachten die Zeit, in der wir uns einen großzügigeren Griff in die Butterdose oder zum Zuckerstreuer am ehesten verzeihen.