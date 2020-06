Wiens neue Cocktailbars

Noch in der Phase des Soft-Openings befindet sich die Tür 7 (Buchfeldgasse 7-7a, 8. Bezirk ), eine Bar von einer Gruppe junger, teilweise branchenfremder Leute, wo der geniale Reinhard Pohorec am Konzept mitarbeitet. Pohorec, freier Barkonsulent im Beruf, wird auch immer wieder vor Ort sein, wenn dann im Jänner die heiße Phase los geht. Man will ein kleines Angebot von Standards bieten und möglichst individuell mit der Verfasstheit und Laune des Gastes arbeiten.

Auch beim Thema Essen an der Bar soll es dem Vernehmen nach anders als üblich und vor allem mit stupender Bekenntnis zur Qualität zugehen. Reinhard Pohorec ist der Wiener Barszene seit einigen Jahren kein Unbekannter. Obwohl noch sehr jung, hat er schon eine internationale Karriere als Bartender hinter sich. Pohorec arbeitete in London in der berühmten Bar des Savoy und war Teil einer Gruppe von Barconsultants.

Der kulinarisch sehr gebildete Connaisseur pflegt auch enge Kontakte zu vielen österreichischen Spitzenköchen, weil ihn das Miteinander von Trinken und Essen immer schon interessiert hat. Nebenbei widmet er sich gerade besonders intensiv dem Thema Sherry. Auch hierbei darf man hinter der Tür 7 spannende Eindrücke erwarten.