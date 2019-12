"Wiener Lebkuchen" präsentiert sich im Wintergarten

Lebkuchen ist gerade in der Vorweihnachtszeit ein Muss! Niemals sonst im Jahr schmecken die Gebäckstücke aus Honig und Gewürzen besser als jetzt. Das dachte sich auch Lukas Linsbichler, der den Traditionsbetrieb "Metzger & Söhne" führt - und rückt heuer wieder näher zu den Kunden. Nachdem nach sehr langer Zeit im Jahr 2013 das Geschäft des ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten am Stephansplatz verschwand, gibt es den usprünglichen "Wiener Lebkuchen" heuer wieder zentral in der Stadt.

Auf der Mariahilfer Straße 101 wurde ein Pop-up eröffnet, das für die Lebkuchen-Liebhaber ein wahrer " Wintergarten" ist. Hier kann man die umfangreiche Produktpalette verkosten und neue Rezepturen entdecken.