Wiedereröffnung: Im Café Drechsler weht frischer Berliner Wind

Es ist wieder da. Nicht einmal zwei Monate nach der viel beklagten Schließung öffnete das Kult-Café Drechsler Mitte Mai wieder seine Pforten - mit neuen Besitzern: Nikolai Kölbl, Mastermind der Burgerlokale Weinschenke, und Benjamin Weidinger. In nur leicht verändertem Design, dafür aber mit viel frischem Wind heißt das Lokal an der Wienzeile 22 (6. Bezirk) seine Gäste nun willkommen: Die Holzvertäfelung ist weg, die Lederbänke sind nun dunkelgrün und an der Wand prangt ein eigens angefertigtes Ölgemälde von Helmut Qualtinger.

Nach einer zweiwöchigen Soft-Opening-Phase fand am 30. Mai die offizielle Eröffnungsparty statt. Bis spät in die Nacht wolle man feiern, meint Kölbl am Nachmittag.

Überhaupt soll das Drechsler wieder mehr zur Partylocation werden. Deshalb starten Kölbl und Weidinger im Juni mit der Eventreihe "Mulatschak" (ungarisch für „Vergnügen“), bei der unterschiedliche DJs ab 22 Uhr für Stimmung sorgen werden. Wird das angenommen, werde man das ausbauen.

Apropos feiern: Nächstes Jahr werde das Drechsler 100 Jahre alt. Das Jubiläum wolle Kölbl groß feiern. Am besten mit einer 100-Stunden-Party über Silvester.

1919 ist das Kaffeehaus ja von Engelbert Drechsler eröffnet worden, ursprünglich als Treffpunkt für die Marktstandler, später sprach es sich unter den Nachtschwärmern herum, da man selbst um 4 Uhr früh Schnitzel essen konnte.