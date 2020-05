Wie viele Führer braucht das Land?

Nun also der BÖG. In diesem Buch steht, was wir schon aus anderen Führern kennen. Auch die Fotos kommen dem Afficionado bekannt vor. Außenansichten, Innenansichten. Fotos in Restaurantführern sind selten Kunstwerke. Oft stimmt das Licht nicht, Personen sind aus rechtlichen Gründen fast nie zu sehen. Eine einheitliche Stilistik bleibt ein frommer Wunsch. Und das bringt den Esser und Leser auf die Frage: wie soll ich diese nützlichen Führer alle in meinen Sakko- oder Freitagstaschen unterbringen? Es sind nämlich gefühlte mehrere Dutzend. Und diese Frage bringt ihn auf die nächste Frage: Brauche ich die alle wirklich? Und dann fragt er sich: welcher Restaurantfüher passt zu mir? Wie gut, dass es dafür den Restaurantführerfüher des Kurier.at gibt. Den Restaurantführerführer aller Restaurantführer.