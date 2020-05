Wie möchten Sie Ihr Ei?

Das Ei hat es schwer und gleichzeitig auch leicht. Eier werden so billig produziert, dass ihr Wert von den Menschen zu gering geschätzt wird. Was es im Supermarkt um ein paar Cent zu kaufen gibt, das kann doch nicht viel wert sein. Armes Ei. Andererseits hat es das Ei gut, denn ohne Eier läuft eigentlich nichts in der Küche. Vom Gugelhupf bis zur Sauce Hollandaise und zurück. Das Ei hat sich in der Küche so eingenistet, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Beim Ei handelt es sich um das perfekte Produkt. Es ist alles drin, was der Mensch zum Leben braucht.



Weshalb wir zum Frühstück gerne ein Ei essen, manchmal auch zwei oder drei.