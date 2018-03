Wie die Hochzeitstorte von Harry und Meghan schmeckt

Prinz Harry und Meghan Markle bekommen eine Hochzeitstorte mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack. Das kündigte der Kensington-Palast am Dienstag in London an. Das Paar habe eine Konditorei in London gebeten, einen Kuchen zu kreieren, der nach "den hellen Aromen des Frühlings" schmecke. Die Süßigkeit wird von Buttercreme umhüllt und mit frischen Blüten dekoriert sein.