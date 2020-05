Wenn die Gansln auf der Weide reifen

Zinter kocht, Ott & Reisetbauer schenken ein Peter Zinter, gerade von Gault Millau dreifach haubengekrönt, lässt wieder was von sich hören. Am 26. Jänner serviert er im Vincent ein Menü zu den Weinen von Bernhard Ott, welches im Anschluss von Hans Reisetbauers Bränden veredelt wird. Wer schon einmal bei Zinter gegessen hat, weiß, dass dieser Koch sich am Herd komplett dem Wahnsinn verschrieben hat. Positiv gewertet. Es wird also etwas Flüssiges von der Avocado und der Artischoke geben, es Ultraschallkartoffel geben und Sous Vide gegartes Kalb wie auch 60 Minuten gegarten Eidotter. Wobei letzterer in Anbetracht der Zinterschen Erfindungsgabe fast schon altmodisch wirkt. Das ganze Vergnügen gibt es um 120,-, Näheres bei Restaurant Vincent, Große Pfarrgasse 7, 1020 Wien, Reservierung unter: +43/(0)1/214 15 16 www.restaurant-vincent.at





